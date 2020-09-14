تعلم طريقة إرسال صور عبر واتساب وحمايتها بكلمة سر

يعتبر تطبيق واتساب أحد هم وأشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي, ويستخدمه أكثر من 1.5 بليون مستخدم حول العالم وملايين الرسائل اليومية.

ويحاول مطورو تطبيق واتساب دائماً إضافة مزايا وخدمات تساعد المستخدم على الاستمتاع في استخدام التطبيق وتمتعه بخصوصية أكبر.

لذلك قدمت مواقع تقنية خطوات تشرح عملية إرسال صور محمية بكلمة سر عبر واتساب وذلك عبر تطبيق Image to PDF Converter الذي يقوم بتحويل الصور إلى ملفات من نوع PDF ويمكنك حماية الملف بكلمة سر وإرساله عبر واتس آب ولن يستطيع فتحها إلا الشخص المعني الذي يمتلك كلمة السر.

أولاً عليك تحميل تطبيق Image to PDF Converter من متجر غوغل بلاي ، وستظهر أمامك واجهة التطبيق الرئيسية تقوم بالضغط على إشارة + لتضيف صورة إلى التطبيق، ثم تختار الصورة وتتم إضافتها لواجهة التطبيق الرئيسية.





ولحماية الصورة بكلمة سر تقوم بالضغط على الإشارة الموضحة في الصورة التالية واختيار اسم للملف وتفعيل زر الحماية بكلمة سر Password protection وتعيين كلمة سر لهذه الصورة.





بعد إتمام الخطوة السابقة وتعيين كلمة سر للصورة، تقوم بالضغط على زر المشاركة تظهر أمامك شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة تقوم باختيار واتساب وترسل الصورة.







وبتلك الطريقة لن يستطيع فتح الصورة سوى الشخص المعني والذي يمتلك كلمة السر الخاصة بهذه الصورة, ولن تقل جودة الصورة وسترسل بحجمها الكامل.



