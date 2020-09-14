العرافة البلغارية وسلسلة توقعات خطيرة للعام 2021 .. ترامب سيصبح أصم!

تنبأت العرافة البلغارية العمياء بابا فانغا بعدة أمور ثبتت صحتها ومنها ظهور تنظيم "داعش" وأحداث 11 أيلول في عام 2001 وبالتسونامي الذي ضرب المحيط الهندي عام 2004.

وعادت العرافة البلغارية بسلسلة توقعات خطيرة للعام 2021 ومنها:

- سيشهد العام بداية سقوط الاتحاد الأوروبي

- انهيار في العملات الرئيسية في العالم وصعود قوي للمعادن

- محاولة اغتيال في بداية العام تحديداُ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و أحد المقربين منه سيشكل تهديدا على حياته.

- الرئيس الأميركي سيصاب بمرض غامض سيجعله أصم وسيعاني من صدمة دماغية

- العالم سيعاني كثيرا من الأحداث الطبيعية العظيمة والتي ستغير طبيعة وسلوك البشر بشكل دائم

- سيكون هناك انقسامات حادة في العقائد بين البشر