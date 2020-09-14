صهاريج بنزين متنقلة في دمشق

وضعت محافظة دمشق عدة صهاريج بنزين بالقرب من محطات الوقود للتخفيف من حدة الازدحامات أمامها.

ونشرت محافظة دمشق عبر صفحتها في فيسبوك، أنها وضعت 5 صهاريج جوالة محملة بمادة البنزين بالقرب من محطات توزيع الوقود العامة في المدينة بهدف تعبئة السيارات وتخفيف الضغط عن المحطات.

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن الدباس إن المحافظة بالتعاون مع مديرية محروقات دمشق وزعت صهريجين في منطقة المزة بالقرب من محطة الجلاء وآخر في العدوي بالقرب من شركة المحروقات وصهريج في برزة بالقرب من نادي قاسيون وصهريج في مشروع دمر بالقرب من الأب تاون.

ونوّه دباس إلى أن عدد الصهاريج غير ثابت بشكل يومي وسيكون حسب الحاجة لتخفيف الضغط عن المحطات أن لكل صهريج فردين للتعبئة لتخديم السيارات بشكل مباشر.