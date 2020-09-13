الإثنين 14 سبتمبر 2020
الساعة 03:23, دمشق
EN
قيس الشيخ نجيب يهاجر إلى هذا البلد والسبب!

قيس الشيخ نجيب يهاجر إلى هذا البلد والسبب!

الساعة 23:55 بتوقيت دمشق
13 سبتمبر 2020

اتخذ الممثل السوري قيس الشيخ نجيبب قرار الهجرة برفقة عائلته وبشكل دائم، وذلك بعد أن غادر العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب موقع "الفن"،  فقد قرر الممثل قيس أن يهاجر هو وعائلته إلى كندا وبشكل نهائي، وذلك بعد أن أنهى أعماله في بيروت وغادرها منذ حوالي العشرة أيام".

وأشار الفنان قيس الشيخ نجيب إلى أنه سيتواجد في العاصمة اللبنانية فيما بعد من أجل تصوير أعماله الفنية فقط.

وكان قد خضع ​قيس الشيخ نجيب​ إلى جلسة تصوير خاصة إلى جانب الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ والفنان المصري ​خالد سليم، والتي جاءت ترويجاً للموسم الثالث من البرنامج الذي يتولون تقديمه وهو "قعدة رجالة".

ومن المقرر بدء عرض "قعدة رجالة" في 26 أيلول ، حيث سيستضيف النجوم الثلاثة في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحياناً مشاغب.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#بيروت #قيس الشيخ نجيب #أخبار الفن #أخبار الفنانين #ممثل #كندا #هجرة #العاصمة اللبنانية #قعجة رجالة

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة