قيس الشيخ نجيب يهاجر إلى هذا البلد والسبب!

اتخذ الممثل السوري قيس الشيخ نجيبب قرار الهجرة برفقة عائلته وبشكل دائم، وذلك بعد أن غادر العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب موقع "الفن"، فقد قرر الممثل قيس أن يهاجر هو وعائلته إلى كندا وبشكل نهائي، وذلك بعد أن أنهى أعماله في بيروت وغادرها منذ حوالي العشرة أيام".

وأشار الفنان قيس الشيخ نجيب إلى أنه سيتواجد في العاصمة اللبنانية فيما بعد من أجل تصوير أعماله الفنية فقط.

وكان قد خضع ​قيس الشيخ نجيب​ إلى جلسة تصوير خاصة إلى جانب الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ والفنان المصري ​خالد سليم، والتي جاءت ترويجاً للموسم الثالث من البرنامج الذي يتولون تقديمه وهو "قعدة رجالة".

ومن المقرر بدء عرض "قعدة رجالة" في 26 أيلول ، حيث سيستضيف النجوم الثلاثة في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحياناً مشاغب.