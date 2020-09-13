حلب ... العثور على 10 جثامين في حفرة للصرف الصحي



عثرت وحدات الدفاع المدني على بقايا عظمية (هياكل) لعشرة أشخاص، من داخل إحدى حفر الصرف الصحي في حي صلاح الدين شرق مدينة حلب.

وكشف رئيس الطبابة الشرعية في محافظة حلب الدكتور هاشم شلاش خلال تصريح لـ "شام أف أم" أنه تم العثور على بقايا عظمية لـ /١٠/ جثث مجهولة الهوية في "ريغار" بحي صلاح الدين.

وأوضح شلاش أنه تم أخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية عليها، ودراسة العينات والاستعراف وتحديد الجنس والعمر التقريبي لكل جثة والزمن التقريبي للوفاة وأسبابها قدر الإمكان.

كما أكد على أن الطبابة الشرعية في حلب بحالة استنفار قصوى والدراسات ستتم على مدار الساعة لاستكمال دراسة الاستعراف على الجثامين.

ومن المقرر أن تدفن الجثامين من قبل مجلس مدينة حلب أصولاً بعد انتهاء عمليات دراسة الاستعراف.

تجدر الإشارة إلى حي صلاح الدين كان من ضمن الأحياء التي خضعت لسيطرة المجموعات المسلحة بين عامي 2012 و2016.