جيني إسبر عن قبلات شارع شيكاغو: مو شايفة غلط!

تحدثت الفنانة جيني إسبر عن مسلسل شارع شيكاغو وعن اللقطات الجريئة التي تم عرضها من خلاله، مبديةً رأيها الذي شكلته تجاه العمل.

وخلال لقاء لها قالت إسبر: "أنا شفت بالبوستر يلي نعرض لمسلسل شارع شيكاغو شي رومانسي مش جريء، ومو شايفة شي غلط"، وذلك بحسب موقع "فوشيا".

وفي سياق الحديث تابعت جيني حديثها لافتةً إلى أن العلاقة التي تجمعها بزميلتها الفنانة نسرين طافش هي علاقة زمالة لا أكثر وأن ما يجمعهما هو العمل فقط.

كما عبرت الفنانة جيني عن تعاطفها مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والقضية التي وجهت إليها مع مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري وقالت :"بزعل على امرأة كانت شفافة ومحبة، وقت الأنثى بتحب شخص بتتعامل معه بشفافية وبتعطي من كل قلبها".

هذا وأفادت إسبر بأن أوسم نجم سوري بحسب الفئة العمرية للستينيات هو بسام كوسا، وأما بفئة الأربعينيات والثلاثينيات فهو النجم السوري تيم حسن، ومعتصم النهار.