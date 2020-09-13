صورة جديدة لـ فيروز من لقائها بماكرون

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة القديرة فيرزو وذلك بعد لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.

وكانت ريما الرحباني ابنة فيروز قد نشرت على صفحتها الخاصة عبر مواقع التواصل صورة التقطتها لوالدتها فيروز أثناء لقائها الرئيس ماكرون.

وتضمنت الصورة ظهور السيدة وهي مرتديه القناع الواق وملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي وبيدها كأس شراب أحمر مع تعليق "إنتي وأنا.. بيكّفينا ضَو القَمَر... الرابية 31 أغسطس / آب 2020".

إنتي وأنا.. بيكّفينا ضَو القَمَر 🤗 الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠ Julkaissut Reema Rahbany Sunnuntaina 13. syyskuuta 2020

هذا وكان إيمانويل ماكرون منح الفنانة اللبنانية فيروز أثناء زيارته لمنزلها وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.