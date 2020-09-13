نقابة أطباء دمشق تطالب وزير التربية بالاعتذار

ردت نقابة الأطباء في دمشق على تصريحات وزير التربية د. دارم طباع حول استهتار الأطباء والتعويل على وعي الأطفال في العام الدراسي.

ونشرت نقابة أطباء دمشق عبر صفحتها في فيسبوك: "إن السادة الزملاء والزميلات من الأطباء والطبيبات باختلاف أعمارهم واختصاصاتهم تابعوا بكل شرف مهني وتفان كل ما يمكن ورغم كل الظروف المحيطة عمليات الإنقاذ الصحي، وقد كانت متابعتهم لكل حالة مرضية دليل عمل وإخلاص ووفاء لمهنتهم مهنة الإنسانية وإيمانا منهم لما أقسموه في قسم أبقراط" .

وأضافت النقابة أن حالات الوفيات التي تجاوزت السبعين للأسف الشديد بين الأطباء الذين استشهدوا خلال معالجتهم لمرضاهم المصابين بالكوڤيد ١٩ لا يجوز نعتهم بالمهملين وإنما هم شهداء الواجب والحق، شهداء الإنسانية.

واردفت النقابة: " فإننا من موقعنا في نقابة الأطباء - فرع دمشق ومن باب الرجوع عن الخطأ فضيلة! ندعو السيد وزير التربية د. دارم طباع المحترم لكتابة رسالة اعتذار من كادر الجيش الطبي- أطباء سورية وشهدائها الأبرار".