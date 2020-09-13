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ريف دمشق ... سائق تكسي يصدم فتاة ويرميها بالقرب من جسر عقربا

الساعة 13:30 بتوقيت دمشق
13 سبتمبر 2020


صدمت سيارة تكسي عمومي صباح اليوم فتاة على أول طريق مطار دمشق الدولي ثم لاذ سائقها بالفرار.

وبحسب صفحة "الشرطة" التابعة لوزارة الداخلية أن سائق سيارة تكسي صدم فتاة أول طريق المطار ثم حمل الفتاة وقام برميها بالقرب من جسر عقربا ولاذ بالفرار.

وعلى الفور، حضرت سيارات الهلال الأحمر وأسعفت الفتاة إلى المشفى.

وتمكنت دورية فرع مرور ريف دمشق من إلقاء القبض على الفاعل وتسلميه مع سيارته لفرع مرور دمشق .

 

#طريق_المطار | حادث سير صدم فتاة من قبل تكسي عمومي اول طريق المطار حيث قام سائق التكسي بحمل الفتاة وبالقرب من جسر عقربا...

Julkaissut ‎الشرطة PoliceSunnuntaina 13. syyskuuta 2020

 

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