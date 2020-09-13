غوغل تسمح للمستخدمين تحميل التطبيقات دون الاتصال بالإنترنت



تعمل شركة غوغل في الوقت الحالي على تحديث جديد لتطبيق غوغل بلاي يمكّن مستخدميه من تحميل التطبيقات دون الحاجة لوجود إنترنت.

وبحسب تقرير نشر على موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد من متجر "غوغل بلاي" سيسمح بإرسال وتلقي التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

و يقترح أحدث إصدار من متجر "غوغل بلاي" إجراء بعض التغييرات على قسم "تطبيقاتي"، والذي سيمكنك من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت من خلال استخدام مشاركة الملفات من نظير إلى نظير.

حيث سيعمل التطبيق بصورة مشابهة لتطبيقات شير إت" أو "فايلز غو" لإرسال واستقبال التطبيقات من دون إنترنت.

وبحسب التقارير أن التحيث الجديد من المتوقع أن يكون متوفراً قريباً عبر نظام تشغيل "أندرويد".