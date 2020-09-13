وفاة رقيب بالجيش الروسي في سوريا

توفي اليوم رقيب بالجيش الروسي في سوريا بعد تدهور حالته إثر استهداف رتل عسكري روسي في محافظة دير الزور بتاريخ 18 آب الفائت.

ونشرت وكالة "تاس" الروسية نقلاً عن مصدر طبي أن الرقيب الروسي ميخائيل ميلشين توفي اليوم الأحد في أحد مشافي موسكو العسكرية.

وبينت الوكالة الروسية أن الرقيب الروسي أصيب إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا روسيا في محافظة دير الزور في 18 آب الفائت.

وأعلنت حينها وزارة الدفاع الروسية عن استشهاد ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين بتفجير عبوة مزروعة على جانب الطريق في دير الزور ، انفجرت عند مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذ عملية إنسانية، وزع فيها المساعدات على محتاجيها.