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طقس سوريا .. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع

طقس سوريا .. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع

الساعة 12:47 بتوقيت دمشق
13 سبتمبر 2020

تعاود درجات الحرارة ارتفاعها في سوريا منذ منتصف الأسبوع حتى نهايته لتكون الذروة يوم الأربعاء على أن تعود الأجواء المعتدلة يوم الجمعة.

ونشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، توقعاتها لليوم الأحد وغداً الاثنين مبينة أنه يطرأ انخفاض بسيط على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل ، والجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل أمطار متفرقة خاصة مساء الأحد ونهار الاثنين في المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

أما عن طقس الثلاثاء حتى يوم الخميس فتعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي ، حيث تكون الذروة يوم الأربعاء والجو حاراً جداً بين الصحو والغائم جزئياً، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

فيما تعود الأجواء المعتدلة مجدداً يوم الجمعة حيث ينحسر تأثير الكتلة شبه مدارية في الطبقات العليا ويضعف تأثير المنخفض الجوي الجنوبي الشرقي مع بداية تأثير مرتفع جوي من الغرب.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة.

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