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بالفيديو .. توقعات جديدة للبنانية ليلى عبد اللطيف ومنها ما يخص سوريا

بالفيديو .. توقعات جديدة للبنانية ليلى عبد اللطيف ومنها ما يخص سوريا

الساعة 10:41 بتوقيت دمشق
13 سبتمبر 2020

ظهرت اللبنانية ليلى عبد اللطيف في فيديو جديد عبر قناتها في يوتيوب حيث أطلقت سلسلة توقعات جديدة عن سوريا و لبنان .

ومن أبرز التوقعات التي أطلقتها ليلى عبد اللطيف :

انهيار اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تسويات سياسية "لو بالقوة" في العراق، سوريا ولبنان.

تغيرات في الحكومة السورية.

وفاة رؤساء ومسؤولين وسقوط بعض الدول.

سقوط الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة.

أقول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون حذرا.

خلال العام 2022 سينتهي مرض السرطان كليا.

حدث مؤسف على القمر.

قطع الانترنت في معظم دول العالم بسبب حدث مؤسف.

حشرات تهاجم دول عديدة في العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

اغتيالات في العام 2021 في دول عربية وأوروبية.

صدام كبير في البحر بين اليونان وتركيا.

انقلابات سياسية وتمرد على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغضب في الشارع التركي.

عودة التظاهرات والفوضى إلى لبنان.

أسماء سياسية لبنانية خارج الحكومة والبلاد.

– الجيش اللبناني بالمرصاد لتنظيم داعش.

 

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