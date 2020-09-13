حادثة فريدة.. أفعى مسنة تحير العلماء وتبيض دون وجود ذكر



وضعت أفعى مسنة من نوع بايثون الكروية سبع بيضات رغم عدم وجود ذكر في حدث فريد لم يحصل سابقاً.

حيث تفاجأ العناصر في حديقة حيوانات سانت لويس، في ميسوري الأمريكية، بأن إحدى أفاعي البايثون الكروية قد وضعت سبع بيضات، على الرغم من عدم وجود احتكاك مع ثعبان ذكر لأكثر من 15 عاما.

وبحسب موقع "بي بي سي" بأن المربين تفاجؤوا بما حصل رغم أن عمر الأفعى قد بلغ 62 عاما وأنها أقدم أفعى على قيد الحياة.

ونقلت الوكالة عن مارك وانر، مدير قسم علم الزواحف في الحديقة قوله: "إنه لأمر مدهش، في رأيي، أن أفعى في هذا العمر قادرة على إنتاج مجموعة خصبة من البيض"، معتبراً أنه "حدث فريد".

وتم تسليم الأفعى إلى حديقة الحيوان من قبل متبرع خاص في عام 1961، ويقدر أنه كان عمرها ثلاث سنوات في ذلك الوقت، وفقا لوانر.

ونجت ثلاث بيضات وبقيت في حاضنة، ومن المتوقع أن تفقس في غضون شهر.

