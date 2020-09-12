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بالصور.. قصي خولي بإطلالة غير معتادة

بالصور.. قصي خولي بإطلالة غير معتادة

الساعة 23:52 بتوقيت دمشق
12 سبتمبر 2020

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للممثل قصي خولي أثارت حفيظة متابعيه فمنهم من أيدها ومنهم من عارضها.

وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر الممثل خولي بلوك جديد وهو حالق لشعر رأسه وأصلع بشكل كامل، وكانت ردود معجبيه بين التأييد وبين عدم الإعجاب.

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وكانت مديحة الحمداني زوجة الفنان  قصي خولي قد شاركت في وقت سابق صفحتها الخاصة على موقع انستغرام صورة لابنهما “العميد” وهو يقف على نافذة المنزل يشاهد سقوط المطر.

فيما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وذلك على الرغم من عدم إظهار وجهه فيها، متسائلين إن كان يشبه والده أم والدته أكثر.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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