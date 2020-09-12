خبر صادم لمتابعي المسلسل التركي أنت أطرق بابي

كشفت شركة إنتاج المسلسل التركي أنت أطرق بابي، عن خبر محزن صدمت به جمهور المسلسل الذي يُعرض حلقة منه كل أسبوع.

وبحسب ما نشره موقع "الفن"، فقد أكدت الشركة المنتجة أنها كانت قد اتفقت قبل بدء تصوير العمل مع محطة FOX الراعي الرسمي للمسلسل على عرض 13 حلقة فقط".

وقد سجل العمل الذي لا يزال بحلقته الـ 9 ​ نجاحاً كبيراً في تركيا والشرق الاوسط، ووصلت نسب المشاهدة إلى أعلى مستوياتها في حلقاته التسع الأولى.

وأدى بطولة المسلسل المترجم النجم كرم بورسين، والنجمة هاندا أرتشيل، وإلى جانبهم نُخبة من الممثلين الأتراك منهم مراد دالكليتش.