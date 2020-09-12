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القبض على ساحر بحوزته أسماء وطلاسم للشعوذة والتحقيقات تكشف ما يخفيه

القبض على ساحر بحوزته أسماء وطلاسم للشعوذة والتحقيقات تكشف ما يخفيه

الساعة 22:57 بتوقيت دمشق
12 سبتمبر 2020

ألقت السلطات الليبية القبض على رجل يمارس السحر والشعوذة مستخدماً أسحار وطلاسم أودت بحياة المثات وإلحاق الضرر بالكثير.

وبحسب وكالة "أوقات الشام الإخبارية" كشفت وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن اجدابيا عن أخطر ساحر في البلاد، وذلك أثناء حملتها التي أطلقتها لمكافحة السحر والشعوذة.

 

#اجدابيا البحث الجنائي يقوم بمداهمة احد اوكار السحر والشعوذة وضبط مشعوذ "ليبي الجنسيه " قائمة اسامي المسحورين في التعليقات👇

Julkaissut ‎اجدابيا الحرةKeskiviikkona 9. syyskuuta 2020

وبينت الوحدة أنها وجدت برفقة الساحر المواد التي يستخدمها بأسحاره وطلاسم وقاذورات مختلفه منها بول حيوانات وكتب صفراء، وأسماء العشرات والمئات من ضحاياه

هذا واعترف ذلك الساحر بالجرائم التي قام بها ومنها التفريق بين الأزواج وهدم البيوت والتفريق بين الإخوة، والأمراض وحتى القتل، مشيراً إلى أنه الهدف من عمله الكسب المالي من خلال استخدام ضعيفي النفوس.

 

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