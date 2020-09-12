ميلاد يوسف يثير حيرة متابعيه بأحدث صوره

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للممثل ميلاد يوسف ظهر من خلالها بحالة غريبة أثارت الرعب لدى متابعيه.

حيث تم مشاركة صورة النجم ميلاد يوسف على الحساب الرسمي لشركة غولدن لاين للإنتاج الفني عبر موقع الانستغرام، وهي من كواليس مسلسل انتقام بارد، وقد ظهر من خلالها وهو بحالة معقدة ومرعبة ومتخبط بشعور عارم من القلق والألم والخوف.

وشارك في العمل نخبة من النجوم السوريين، على رأسهم خالد القيش، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وفاء موصللي، فرح خضر، وهو من إنتاج شركة غولدن لاين وشركة آي سي ميديا، ومن تأليف وسيناريو وحوار نعيم الحمصي، ومن إخراج سيف سبيعي.