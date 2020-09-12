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ستيفاني صليبا تثير الجدل بإطلالة شبه عارية خلال مهرجان عالمي

الساعة 15:20 بتوقيت دمشق
12 سبتمبر 2020

تلقت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا انتقادات واسعة بسبب إطلالتها الأخيرة في من العاصمة الإيطالية فيينا.

حيث صدمت نجمة مسلسل "الساحر" جمهورها ومتابعيها بعد مشاركتها مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على انستغرام من حضورها لمهرجان البندقية للأفلام في إيطاليا.

وظهرت ستيفاني بإطلالة جريئة وصفها المتابعون بالخادشة للحياء والشبه عارية، حيث ارتدت فستان مرصع بالأحجار الماسية مفتوح من الجانب كشفت فيه عن مفاتنها بشكل فاضح، مما أدى إلى تعرضها لانتقاد شديد من قبل متابعيها.

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فشاركت صليبا جمهورها عدة صور التقطت من حضورها على السجادة الحمراء ، وترك الجمهور العديد من التعليقات واصفة إياها بـ "البشعة" وأن الفستان غير لائق و غير ملائم لها.


بينما اختار قسم آخر من المتابعين التغزل بجمال ستيفاني ونعومة ملامحها وجسدها الرشيق.

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