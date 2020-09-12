سوسن ميخائيل تبكي بحرقة بعد تصريحها حول المشاهدة الحميمة مع تيم حسن



علَّقت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، على حالة الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الأخيرة

وظهرت ميخائيل في فيديو عبر انستغرام وأوضحت من خلاله ما قصدته من تصريحاتها، حيث أكدت أنها لم تسيء إلى الفنانة سلاف وأنها تحبها وتحب عملها وتحترمها كممثلة وإنسانة، نافية قولها إن الدور غير مناسب لها، ودعت الجميع إلى إعادة الاستماع جيداً إلى تصريحاتها.

وحول كلامها عن المشاهد الحميمة مع تيم حسن، علقت بأنها تتمنى أن تؤدي مشهداً مماثلاً لمشاهد المسلسل التي تتضمن قبلات مع تيم حسن.

كما أطلت ميخائيل في لقاء آخر مع مجلة "فوشيا" وأوضحت من خلاله حقيقة الجدل الحاصل والتصريحات المنسوبة إليها.

بدورها الفنانة سلاف فواخرجي ردت على زميلتها سوسن ميخائيل عبر انستغرام وكتبت لها “أنا بحبك مجدداً وكلنا منحبك ومنحب طيبتك”.

وكانت سوسن ميخائيل قد صرحت في وقت سابق خلال مقابلة أجرتها عبر إذاعة "شام أف أم" أنها تتمنى أن يجمعها مشهد حميمي مع الفنان تيم حسن ، كما علقت على دور الفنانة سلاف فواخرجي في مسلسل شارع شيكاغو.

