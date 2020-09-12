بالصور .. وفاة امرأة إثر حادثة سقوط مرعبة في جرمانا

سجلت حالة وفاة لامرأة اليوم في منطقة جرمانا بريف دمشق ، إثر حادثة سقوط أليمة أودت بحياتها على الفور.

وقال الطبيب الشرعي في جرمانا أسامة أبو الخير لموقع “أثر برس” إن سيدة في العقد الثالث من عمرها توفيت بعط سقوطها من الطابق السادس.

وأضاف الطبيب الشرعي أن السيدة سقطت من الطابق السادس على أسلاك كهرباء ثم سقطت مجدداً على سيارة وبعدها سقطت على الأرض.





فيما ذكرت إذاعة "شام اف ام" عن الحادث نفسه، أنه تم العثور في حي الوحدة بمنطقة جرمانا على جثة مجهولة دون تبيان أسباب الحادثة حتى الآن.

وسجلت في جرمانا حوادث مشابهة خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها انتحار امرأة في حي الحمصي، حيث رمت رمي نفسها من بناء ما أدى لوفاتها على الفور.