الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الساعة 20:30, دمشق
EN
84881-ابن-قصي-خولي-(2).jfif

زوجة قصي خولي تنشر صورة جديدة لابنها تثير جدل المتابعين

الساعة 13:46 بتوقيت دمشق
12 سبتمبر 2020

شاركت مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة جديدة لابنها "العميد" من داخل منزلها.

وأرفقت مديحة الصورة بتعليق قالت فيه:  “احتفل بالمطر ؛ فهذا يعني فقط أن الشمس ستشرق أكبر وأكثر إشراقًا من أي وقت مضى”.

وحازت الصورة على آلاف التعليقات والإعجابات ولاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن حبهم لابن قصي خولي رغم أن وجهه لم يظهر بعد بشكل واضح، وتتقصد مديحة وقصي إخفائه عن الجمهور.

screenshot-www.instagram.com-2020.09.12-13_56_45.png
 

وكان الفنان قصي خولي قد احتفل بعيد ميلاد طفله الذي أتم عامه الثاني، كما نشر صوراً برفقته عبر انستغرام وهو يحتفل برفقته في حديقة المنزل.
 

تم نسخ الرابط بنجاح.
#انستغرام #قصي خولي #اخبار الفن #فنان سوري #مواقع التواصل الاجتماعي #صورة #زوجة قصي خولي #ابن قصي خولي

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة