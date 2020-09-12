زوجة قصي خولي تنشر صورة جديدة لابنها تثير جدل المتابعين

شاركت مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة جديدة لابنها "العميد" من داخل منزلها.

وأرفقت مديحة الصورة بتعليق قالت فيه: “احتفل بالمطر ؛ فهذا يعني فقط أن الشمس ستشرق أكبر وأكثر إشراقًا من أي وقت مضى”.

وحازت الصورة على آلاف التعليقات والإعجابات ولاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن حبهم لابن قصي خولي رغم أن وجهه لم يظهر بعد بشكل واضح، وتتقصد مديحة وقصي إخفائه عن الجمهور.





وكان الفنان قصي خولي قد احتفل بعيد ميلاد طفله الذي أتم عامه الثاني، كما نشر صوراً برفقته عبر انستغرام وهو يحتفل برفقته في حديقة المنزل.

