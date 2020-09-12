فيديو رهيب .. ولاية أمريكية يتحول لونها إلى البرتقالي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولاية كاليفورنيا الأمريكية وتظهر فيه وقد غطت سحب الدخان أجوائها فحولتها للون البرتقالي.

وبحسب ما ذكرت وكالات عالمية، غطت سحابة الدخان الناجم عن حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سماء مدينة سان فرانسيسكو وحوّلت لونها إلى برتقالي .

ووفق ما ورد في وسائل الإعلام في وصف المشهد، استيقظ سكان مدينة سان فرانسيسكو ومحيطها على سماء مظلمة، تسببت في إرباك البعض فظنوا أن الوقت لا يزال ليلاً.

غطت سحابة الدخان الناجم عن حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سماء مدينة سان فرانسيسكو وحوّلت لونها إلى... Julkaissut ‎Hawa Al Sham Weather هوى الشام‎ Perjantaina 11. syyskuuta 2020

حيث انخرط نحو 14 ألف عامل إطفاء في مواجهة نشوب حرائق في 28 موقعاً في أنحاء كاليفورنيا، وسط موجة حر غير مسبوقة.

وأتت الحرائق على أكثر من 28 مليون فدان من أراضي الولاية وتسببت في وفاة ثمانية أشخاص على الأقل.