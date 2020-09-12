انخفاض بدرجات الحرارة ليومين فقط.. ماذا عن باقي أيام الأسبوع؟

تنخفض درجات الحرارة في سوريا لليومين المقبلين لتعاود ارتفاعها يوم الثلاثاء فتعود الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع.

ونشرت مديرية الأرصاد الجوية في سوريا توقعاتها لليوم مبينة أنه مع تحرك محور المرتفع الجوي الشبه مداري الذي يسيطر على المنطقة قليلاً باتجاه الشرق تتأثر البلاد بتيارات جنوبية غربية في الطبقات المتوسطة والعالية من الغلاف الجوي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة قليلاً خلال اليومين القادمين مع بقائها أعلى من معدلاتها، ثم تعود للارتفاع من يوم الثلاثاء لتعود الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع.

ويكون الطقس اليوم السبت حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر .

أما الأحد والاثنين فتميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو /3-7/ درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً .