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إبراهيم عالمة ينقذ عضو مجلس شعب من الموت

الساعة 00:17 بتوقيت دمشق
12 سبتمبر 2020


كشف عضو مجلس الشعب السابق مهند الحاج علي عن قيام حارس مرمى منتخب سوريا إبراهيم عالمة بإنقاذ حياته وإسعافه إلى المشفى.

حيث روى مهند الحاج علي تفاصيل الحادثة عبر صفحته على فيسبوك، وقال إنه كان عائداً من عمله وبسبب الأمطار فقد السيطرة على سيارته واصطدم بعامود كهرباء.

وأضاف: "كان الحارس عالمة في السيارة خلفي وعلى الفور قام بإسعافي إلى مشفى المواساة بدمشق، وبقي معي 4 ساعات حتى أنهيت من تضميد كل الجروح وأوصلني إلى منزلي، مبيناً أنه لم يكن هناك معرفة سابقة بينهما قبل الحادثة.

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كما وجه عضو كجلس الشعب السابق مهند الحاج علي الشكر لإبراهيم عالمة لإنقاذه حياته والوقوف إلى جانبه للإطمئنان عليه.

المصدر / فيسبوك
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