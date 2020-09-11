ماذا يفعل نفص فيتامين د لدى الرجال ؟



يعتبر انخفاض مستوى فيتامين د في الدم سبباً للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة المبكرة خاصة لدى الرجال.

وبحسب دراسة أجراها علماء من جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية، على 1970 رجل أعمارهم بين 40-79، ثم قارنوا مستويات فيتامين د للمرضى مع درجاتهم الصحية الحالية بناءً على العمر ومؤشر كتلة الجسم والتدخين ودرجات الرفاهية.

وتبين خلال الدراسة أن المستوى المنخفض من فيتامين د مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وهشاشة العظام، فضلاً عن الوفاة المبكرة.

ولكن لم يتمكن العلماء من تحديد السبب الرئيسي وراء نقص فيتامين د في الدم.



