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ماذا يفعل نفص فيتامين د لدى الرجال ؟

الساعة 22:30 بتوقيت دمشق
11 سبتمبر 2020


يعتبر انخفاض مستوى فيتامين د في الدم سبباً للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة المبكرة خاصة لدى الرجال.

وبحسب دراسة أجراها علماء من جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية، على 1970 رجل أعمارهم بين 40-79، ثم قارنوا مستويات فيتامين د للمرضى مع درجاتهم الصحية الحالية بناءً على العمر ومؤشر كتلة الجسم والتدخين ودرجات الرفاهية.

وتبين خلال الدراسة أن المستوى المنخفض من فيتامين د مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وهشاشة العظام، فضلاً عن الوفاة المبكرة.

ولكن لم يتمكن العلماء من تحديد السبب الرئيسي وراء نقص فيتامين د في الدم.


 

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