صورة قديمة للفنان علي الديك وأشقائه تشعل مواقع التواصل



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان السوري علي الديك وأشقائه، التي أثارت جدلاً كبيراً بسبب التغير الكبير الحاصل في أشكالهم وملامحهم.

وأوضحت بعض التعليقات من قبل ناشطين بأن علي الديك مازال يختفظ ببعض ملامحه فيما طرأ على ملامح أشقائه حسين وعمار الديك الكثير من التغييرات.





ويشار إلى أن علي الديك عرف في الوسط العربي من خلال أداء الأغنيات المستوحاة من حياة الريف البسيطة، حيث بدأ مسيرته الفنية بأغاني مثل الحاصودي"، "الشهبندر"، "عيوش"، "حسنا"، "الموعد"، كما أدى أغنيات بعض المسلسلات منها "ضيعة ضايعة" و"صايعين وضايعين"

