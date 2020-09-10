آبل تعلن عن موعد طرح هواتف آيفون 12 في الأسواق

أعلنت شركة آبل أنها ستكشف عن الوقت المتوقع لطرها هواتف آيفون الجديدة في الأسواق العالمية لتكون متاحة أمام الجميع.

وبحسب موقع "خبرني"، إن شركة آبل ستعقد مؤتمرها كما جرت العادة في السنين الماضية، ولكنه سُيعقد متاخراً أسبوع أو أكثر، وذلك بسبب أزمة كورنا التي تجتاح العالم.

وستكشف الشركة من خلال هذا المؤتمر عن موعد طرحها لهواتف آيفون الجديدة، ومن المتوقع أن يتأخر تداولهم إلى شهر تشرين أول أو ربما تشرين الثاني، أي أنهم لن يُطرحوا في الأسواق في شهر المؤتمر ذاته.

يذكر أن مؤتمر آبل المعتاد هو أضخم حدث للأجهزة، ومن المتوقع أن تطلق فيه آيباد آير جديد، وكذلك المساعد المنزلي HomePod لكن بنسخة أصغر، ومن المتوقع أن يحمل هذا العام وجود هاتفي آيفون 12.