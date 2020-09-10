الخميس 10 سبتمبر 2020
الساعة 16:02, دمشق
EN
بالفيديو .. مروى تعود بعد غياب بأغنية جديدة

بالفيديو .. مروى تعود بعد غياب بأغنية جديدة

الساعة 15:27 بتوقيت دمشق
10 سبتمبر 2020

نشرت الفنانة اللبنانية مروى على اليوتيوب أغنية جديدة لها مع فريق عنبر 13، وفي ذات الوقت أعلنت لجمهورها عن أغنية جديدة ستقوم بطرحها مع بداية الشهر المقبل.

وبينت مروى أن الأغنية الجديدة قد تضمنت مشاركتها في  التأليف والتلحين مع فريق عنبر 13، بينما تولى توزيع الموسيقي مادو، وكان إيقاع الأغنية قد تميز بكونه سريع واحتوائه على موسيقى إلكترونية.

ويقول مطلع الأغنية: "نازلين نازلين زن ع وداني وانا ايه مش فايقه دماغي وجعاني.. ايوه انا فتاه احلامها هضيع عمري عشانها لاء لاء دي عينها مني والشوق خلاص جنني".

الجدير ذكره أن الأغنية القادمة لمروى ستكون من الفلكلور المصري الذي حققت من خلاله شهرة واسعة في بداية مسيرتها الفنية.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#أخبار الفن #أخبار الفنانين #يوتيوب #أغنية #مروى #فرقة عنبر 13 #مادو

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة