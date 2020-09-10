بالفيديو .. مروى تعود بعد غياب بأغنية جديدة

نشرت الفنانة اللبنانية مروى على اليوتيوب أغنية جديدة لها مع فريق عنبر 13، وفي ذات الوقت أعلنت لجمهورها عن أغنية جديدة ستقوم بطرحها مع بداية الشهر المقبل.

وبينت مروى أن الأغنية الجديدة قد تضمنت مشاركتها في التأليف والتلحين مع فريق عنبر 13، بينما تولى توزيع الموسيقي مادو، وكان إيقاع الأغنية قد تميز بكونه سريع واحتوائه على موسيقى إلكترونية.

ويقول مطلع الأغنية: "نازلين نازلين زن ع وداني وانا ايه مش فايقه دماغي وجعاني.. ايوه انا فتاه احلامها هضيع عمري عشانها لاء لاء دي عينها مني والشوق خلاص جنني".

الجدير ذكره أن الأغنية القادمة لمروى ستكون من الفلكلور المصري الذي حققت من خلاله شهرة واسعة في بداية مسيرتها الفنية.