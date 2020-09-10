بعد التحذيرات .. الجمارك توضح حقيقة المواد الموجودة ضمن مرفأ طرطوس

أوضح مدير جمارك طرطوس عادل حيدر ، حقيقة المواد الموجودة داخل مرفأ طرطوس بعد أن حذرت الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة الحمصي من وجود مواد خطرة وبكميات كبيرة داخل مستودع المتروكات في المرفأ منذ سنوات.

وبين حيد لـ"الوطن" أنه تتم متابعة قضية المتروكات في مرفأ طرطوس ، مشيراً إلى عدم وجود مواد خطرة أو قابلة للانفجار.

وهنا أوضح حيدر أن المتروكات في مرفأ طرطوس هي مواد قديمة متروكة مثل دهانات ، عوادم قطن ، مواد لاصقة ، حبر، شحمة، منظفات، ورق، برش صابون، غليطول، أسمدة.

وأضاف مدير جمارك طرطوس نه تم إخراج المواد المذكورة أعلاه خارج المرفأ وإتلافها أصولاً حسب طبيعة كل مادة، باستثناء الأسمدة التي أصبحت في عهدة "المصرف الزراعي التعاوني".

وكانت الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة الحمصي نشرت عبر صفحتها على فيسبوك تحذير من وجود مواد خطرة وبكميات كبيرة داخل مستودع المتروكات في مرفأ طرطوس منذ سنوات.