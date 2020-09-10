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بالصور والفيديو .. حريق هائل في مرفأ بيروت

بالصور والفيديو .. حريق هائل في مرفأ بيروت

الساعة 14:03 بتوقيت دمشق
10 سبتمبر 2020

اندلع قبل قليل حريق كبير في مرفأ بيروت حيث تتم مشاهدة أعمدة الدخان حتى اللحظة من موقع الحريق فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماده.

وبحسب قناة "LBCI"، اندلعت لنيران في منطقة السوق الحرة ضمن مرفأ بيروت ، مبينة أن الحريق نشب في مستودع يحوي رواسب زيوت وإطارات.

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في حين أكدت قناة "MTV" أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد الحريق في المرفأ علماً أنّ المواد المشتعلة غير خطرة ولم ترد أنباء حتى اللحظة عن وجود إصابات.

كما اندلع أول أمس حريق في المرفأ ما يثير هواجس المواطنين، بعد انفجار الرابع من آب الذي كان قد بدأ بحريق في المرفأ.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 170 شخص، وأسفر عن أكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إضافة إلى تدمير المنازل المحيطة بالموقع، كما أعلنت الحكومة اللبنانية العاصمة بأنها منطقة منكوبة.

 

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