ممثلة سورية تنضم لأسرة مسلسل باب الحارة وممثل آخر يُعلن انسحابه

أعلنت الممثلة ربا المامون انضمامها لمسلسل جديد من أعمال البيئة الشامية يتم تصويره للموسم القادم، بينما كشف الممثل رامز الأسود انسحابه من ذلك العمل.

وبحسب موقع "الفن"، صرحت الفنانة ربا المأمون بخبر انضمامها لمسلسل باب الحارة بدور جديد بشخصية "رئيفة"، بينما أكد الفنان رامز الأسود الذي قام بدور "محجوب" خبر انسحابه من العمل.

وكان الممثل يامن الحجلي أعلنت في وقت سابق خبر انسحابه أيضاَ من العمل في وقت شهد المسلسل عودة ممثلين قدامى مثل زهير رمضان، وسحر قوزي، وسلمى المصري، وغيرهم من الممثلين القديرين في ساحة الدراما السورية.

هذا وكان الجزء الحادي عشر من مسلسل باب الحارة قد إنطلق تصويره يوم الأحد الماضي.