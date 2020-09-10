بالصور .. ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة ممثلة تركية

نشرت الفنانة السورية رواد عليو على صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها أثارت بها حفيظة متابعيها.

وبحسب ما نشر على المواقع فإن الصورة التي تم تداولها للممثلة رواد تُظهر تغيير كبير في ملامحها، والتي رجح متابعوها أنها ربما تكون بسبب نحافة وجهها.

بينما اعتبر متابعون آخرون لعليو أن تغير ملامحها يعود لعمليات التجميل التي قد تكون أجرتها في وقت سابق وذلك ما جعل شكلها يبدو مختلفاً.





كما شبه معجبون آخرون الممثلة رواد عليو بالنجمة التركية الشهيرة ألتشين سانغو، التي قامت بدور " دفنا " بالمسلسل المترجم " حب للإبجار "

عبر عدد كبير من المتابعين عن حزنهم لقيام رواد بتغيير ملامحها لا سيما أنها تملك جمالا من نوع خاص.