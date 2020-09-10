بالفيديو .. توقعات ميشال حايك تضرب من جديد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتنبئ اللبناني ميشال حايك و توقعات رأس السنة 2020.

ويظهر في الفيديو ميشال حايك وهو يتحدث في توقعاته للسنة 2020 ، وهو يتحدث عن وزيرين لبنانيين فقال: " “امام وزير المال علي حسن خليل مواجهة شرسة ولقب جديد”.

وتابع حايك: " اما بالنسبة عن الوزير يوسف فنيانوس أبعد من وزارة الاشغال.. سنقرأ اسم فنيانوس”.

يذكر أنه تم إدراج اسمي الوزيرين اللبنانيين علي حسن خليل ويوسف فنانيوس على لائحة عقوبات الخزانة الأميركية.

وكان ميشيل حايك قد تنبأ بحادث سيطال مرفأ بيروت فقال: " جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت”.