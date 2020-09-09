عميد كلية الطب يرد على تصريح وزير التربية ضده

أفاد عميد كلية الطب البشري نبوغ العوا بأن جواب وزير التربية دارم الطباع حول قرار تأخير المدارس أثار استغرابه، مؤكداً أن الإقتراح الذي قدمه هو اقتراح طبي.

وبحسب "شام إف أم"، قال العوا: "استغربت من جواب وزير التربية حول الاقتراح الذي تقدمت به بتأخير المدارس للطلاب من المرحلة الأولى".

وتابع عميد كلية الطب البشري حديثه: "اقتراحي بتأجيل المدارس لمدة 15 يوم لطلاب المرحلة الأولى وعودة مرحلة الإعدادي والثانوي الآن كان الغرض منه مراقبة منحنى الإصابات لإمكانية عودة الطلاب فيما بعد دون خوف".

كما أفاد العوا بأن الجواب بإغلاق المشافي لا يعادل تأخير المدارس وليس على قدر الاقتراح، لافتاً إلى أن المدارس السورية لا يمكنها الالتزام بالتعقيم واستخدام الصابون والمياه، ولا يمكن ضمان الوقاية الصحية للطلاب.

وكان وزير التربية دارم الطباع قد صرح في وقت سابق قائلاً: "نحترم عميد كلية الطب البشري بآرائه المطروحة بما يتعلق بتأجيل المدارس، لكنه لم يغلق المشافي ولا الجامعة المشرف عليها".