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فنانة سورية تعرب عن رغبتها بمشهد حميمي مع تيم حسن

فنانة سورية تعرب عن رغبتها بمشهد حميمي مع تيم حسن

الساعة 23:44 بتوقيت دمشق
09 سبتمبر 2020

أعربت الممثلة سوسن ميخائيل عن الأمنية التي تضمرها تجاه الفنان تيم حسن، وعن رأيها بدور الفنانة سلاف فواخرجي في مسلسل " شارع شيكاغو ".

حيث قالت ميخائيل خلال لقاء هاتفي مع إذاعة شام إف أم": "أتمنى أن يجمعني مشهد حميمي في أحد المسلسلات مع الفنان تيم حسن".

وحول رأيها الخاص بمسلسل " شارع شيكاغو" قالت الفنانة سوسن: "لم أشاهد أي حلقة من مسلسل شارع شيكاغو، وأعتقد أن دور سلاف فواخرجي لم يناسب عمرها.

وتابعت ميخائيل حديثها قائلة: "من المفترض أن يأخذ كل ممثل دور يناسب عمره يتناسب مع الشخصية التي يؤدها".

الجدير ذكره أن عرض مسلسل " شارع شيكاغو " تضمن بعض اللقطات الحميمة والجريئة التي شكلت لدى المتابعين ردود أفعال متفاواتة بين المؤيد والمعارض للعمل.

 

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