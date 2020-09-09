اكتشاف جديد قادر على وقف انتشار السرطان



اكتشفت دراسة حديثة طريقة فعالة لوقف انتشار السرطان مما قد يعطي أملاً بعلاج هذا المرض الخبيث.

وبحسب الدراسة أنه يمكن وقف انتشار السرطان عن طريق حقن الأوكسجين، حيث يتمثل الدافع وراء انتشار السرطان في قطع إمدادات الأوكسجين.

ونقلت صحيفة "ميرور" نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المصابة بأورام الثدي، حيث تبين أنها عاشت لفترة أطول بعد زيادة إمداد الأوكسجين، ما يلقي ضوءاً جديداً على "النقائل" أو انتشار المرض، حيث تنفصل الخلايا عن الموقع الأصلي وتهاجر عبر الجسم. وتقلل هذه العملية بشكل كبير من فرص الشفاء، وحيرت الخبراء لعقود.

وحلل العلماء كمية الأوكسجين داخل الأورام لدى الحيوانات، وفصل الخلايا الجذعية السرطانية وخواصها البيولوجية الجزيئية والخلوية، ووجدوا مناطق مختلفة مزودة بمستويات مختلفة من الغاز، وظهرت الخلايا السرطانية التي تفتقر إلى الأوكسجين، حيث تقل الأوعية الدموية.

واحتوت المجموعات التي انفصلت وانتشرت، على كمية أقل من الأكسجين، ما يدل على مغادرتها إذا لم تحصل على ما يكفي منها.

وأظهرت اختبارات أخرى أن "حشود" CTC المحرومة من الأكسجين، أكثر خطورة من تلك التي تحتوي على محتوى طبيعي. وانتشرت بشكل أسرع - وماتت الفئران عاجلا.

ولكن يتمثل التحدي التالي في نقل النتائج إلى العيادات الطبية، حيث تختلف خصائص الأورام من مريض لآخر.

