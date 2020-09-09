اللاذقية ... طعن زوجته بسكين مطبخ إثر خلاف بينهما



تعرضت سيدة في محافظة اللاذقية للطعن في كافة جسدها من قبل زوجها إثر خلافات عائلية بينهما.

وأفادت وزارة الداخلية عن ورود بلاغ إلى فرع الأمن الجنائي باللاذقية بدخول السيدة ( سماهر - ع) مواليد ١٩٨٢ إسعافاً للمشفى الوطني باللاذقية بحالة حرجة إثر تعرضها لخمسة عشر طعنة تقريباً بسكين مطبخ على كافة أنحاء جسدها.

وخلال التحقيق تبيم أن الفاعل هو زوجها المدعو ( يحيى - ن) مواليد ١٩٧١، وتم إلقاء القبض عليه ومصادرة أداة الجريمة ( السكين) وعليها آثار دماء زوجته.

طعن زوجته بعدد كبير من الطعنات إثر خلافات عائلية والأمن الجنائي يلقي القبض عليه . اعلم فرع الأمن الجنائي باللاذقية... Julkaissut ‎وزارة الداخلية السورية‎ Keskiviikkona 9. syyskuuta 2020

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بطعن زوجته وذلك إثر خلافات عائلية بينهما، وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً.

فيما تم إجراء الإسعافات الللازمة للسيدة وتلقت العلاج وهي بوضع صحي مستق

المصدر / وزارة الداخلية السورية