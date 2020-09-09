رسمياً.. كشف نتائج التحقيقات في حرائق الغاب ومصياف

كشفت وزارة الزراعة عن نتائج التحقيقات الأولية في موضوع حرائق الغاب ومصياف المستمر منذ أيام.

وذكرت صحيفة "الثورة أونلاين" أنه تبين خلال التحقيقات بأن الحريق الأول الذي نشب في ناحية عين الكروم بفعل فاعل، وتم توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم على ذمة التحقيق.

كما تمت مصادرة خمس سيارات تنقل الأخشاب في ناحية عين الكروم قادمة من مناطق أخرى وفيها سبعة أشخاص، وتم تنظيم الضبوط بحقهم وتوقيفهم والتحقيقات جارية معهم حتى الآن.

أما الحريق الثاني وهو حريق محمية الشوح في اللاذقية الذي امتد إلى المناطق الحراجية من جهة الغاب ووصل إلى قرى جورين والفريكة وعين سليمو ونبل الخطيب وعين بدرية وشطحة في شمال غرب سهل الغاب، أظهرت التحقيقات أنه حدث نتيجة إهمال من أحد المواطنين في منتزه المحمية حيث قام بإشعال نار ولم يستطع السيطرة عليها وانتقلت إلى الحراج، وتم تنظيم ضبط بحقه وتوقيفه.

وفيما يخص الحريق الثالث الذي اندلع في في موقع الشيخ زيتون وامتد إلى بيرة الجرد والمجوي والمشرفة في منطقة مصياف، فقد أظهرت التحقيقات أن سبب الحريق هو قيام أحد المواطنين بحرق بقايا مخلفات زراعية في أرضه مما تسبب بانتقال النار إلى الحراج، وتم تنظيم الضبط بحقه وتوقيفه.

فيما تزال التحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة أسباب الحريق الرابع الذي نشب في حزور وعين حلاقيم والمنطقة المحيطة.