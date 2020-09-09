الشهر المقبل.. توزيع السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية وفق رسالة نصية SMS  



أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البدء ببيع مادتي السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية وفق رسالة نصية SMS تصل للمواطنين عبر الموبايل اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل.

ونقلت الصفحة الرسمية لـ "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عبر فيسبوك، عن معاون وزير التجارة الداخلية رفعت علي سليمان بأن المؤسسة السورية للتجارة ستبدأ اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بتوزيع وبيع مادتي السكر والأرز رة بالبطاقة الإلكترونية للمواطنين وفق رسائل نصية قصيرة الـ SMS.

وأوضح سليمان بأنه سيتم توزيع عدد الرسائل النصية حسب الطاقة الاستيعابية لكل صالة وسيتم تنفيذ هذه الخدمه من خلال تطبيق على الموبايل بحيث تتمكن العائلة من خلاله من اختيار الصالة المناسبة لها والكمية المراد شرائها.

وأضاف: "كما يمكن للعائله استلام مخصصاتها خلال يومين ، وفي حال عدم حصولها على مخصصاتها خلال اليومين يمكن إعادة الطلب لأخذ دور جديد.

وأكد سليمان أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتصل هذه الرسائل إلى المواطنين في مواعيدها المحددة.

وأشار معاون وزير التجارة إلى أن هذا الإجراء جاء للحد من الازدحام بناء على مجموعة الضوابط والمعايير التي بني عليها هذا التطبيق، وسيتم إضافه إلى ذلك استخدام سيارات جوالة تخفف أيضاً من حالة الازدحام.



