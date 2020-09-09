الخميس 10 سبتمبر 2020
الساعة 04:47, دمشق
EN
وزارة الزراعة توضح حقيقة الصورة المنتشرة لاحتراق قطيع من الأغنام

وزارة الزراعة توضح حقيقة الصورة المنتشرة لاحتراق قطيع من الأغنام

الساعة 13:43 بتوقيت دمشق
09 سبتمبر 2020

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر مجموعة من قطيع الاغنام وهم محاصرين بين النيران المندلعة في أحد المناطق الحراجية في سوريا .

وبحسب "الهيئة العامة للإداعة والتلفزيون، "لقد تم تداول صورة لقطيع من الأغنام على مواقع التواصل وكتب عليها "إن القطيع حُوصر من النيران التي اشتعلت في المناطق الحراجية في سوريا مؤخراً ما أدى لنفوق أعداد كبيرة منه".

من جهتها وزارة الزراعة أكدت أن ما يتم تداولة عارٍ عن الصحة، وأنه لم يتعرض أي رأس من قطعان الثروة الحيوانية لأي ضرر، وذلك بحسب صحيفة "تشرين".

كما أكدت الوزارة أن الحرائق التي حدثت مؤخراً اقتصرت أضرارها  على بعض الأشجار الحراجية والأشجار المثمرة العائدة للمواطينين القاطنين بجوار الحراج.

وطالبت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الحذر والدقة في انتقاء الأخبار والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

 

تم نسخ الرابط بنجاح.
#حرائق #وزارة الزراعة #قطيع أغنام #مناطق حراجية #الثروة الحيوانية #الأشجار المثمرة

المزيد من محليات

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة