وزارة الزراعة توضح حقيقة الصورة المنتشرة لاحتراق قطيع من الأغنام

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر مجموعة من قطيع الاغنام وهم محاصرين بين النيران المندلعة في أحد المناطق الحراجية في سوريا .

وبحسب "الهيئة العامة للإداعة والتلفزيون، "لقد تم تداول صورة لقطيع من الأغنام على مواقع التواصل وكتب عليها "إن القطيع حُوصر من النيران التي اشتعلت في المناطق الحراجية في سوريا مؤخراً ما أدى لنفوق أعداد كبيرة منه".

من جهتها وزارة الزراعة أكدت أن ما يتم تداولة عارٍ عن الصحة، وأنه لم يتعرض أي رأس من قطعان الثروة الحيوانية لأي ضرر، وذلك بحسب صحيفة "تشرين".

كما أكدت الوزارة أن الحرائق التي حدثت مؤخراً اقتصرت أضرارها على بعض الأشجار الحراجية والأشجار المثمرة العائدة للمواطينين القاطنين بجوار الحراج.

وطالبت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الحذر والدقة في انتقاء الأخبار والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.