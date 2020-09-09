إليسا ترد على تعليق سيرين عبد النور حول حرائق سوريا

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على التعليق الذي نشرته زميلتها الفنانة سيرين عبد النور على حسابها الشخصي عبر تطبيق الانستغرم.

حيث ردت إليسا قائلةً "الله يحمي سوريا ويباركها"، وذلك بعد أن غردت عبد النور قائلةً "سوريا الحبيبي الله حاميكي انتي قوية قدام كل المصائب، يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا".

سوريا الحبيبي الله حاميكي انتي قوية قدام كل المصائب،

يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا 🙏🤍

#سوريا #حرائق_سوريا pic.twitter.com/ocoEShUdpN — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 7, 2020

الجدير ذكره أنه تم إطلاق هاشتاغات تضامنية مع الحرائق التي انتشرت في الغابات والمناطق المُشجرة السورية، ومنها حرائق مصياف، ورأس البسط، وريف اللاذقية.