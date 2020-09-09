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إليسا ترد على تعليق سيرين عبد النور حول حرائق سوريا

إليسا ترد على تعليق سيرين عبد النور حول حرائق سوريا

الساعة 13:32 بتوقيت دمشق
09 سبتمبر 2020

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على التعليق الذي نشرته زميلتها الفنانة سيرين عبد النور على حسابها الشخصي عبر تطبيق الانستغرم.

حيث ردت إليسا قائلةً "الله يحمي سوريا ويباركها"، وذلك بعد أن غردت عبد النور قائلةً "سوريا الحبيبي الله حاميكي انتي قوية قدام كل المصائب، يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا".

الجدير ذكره أنه تم إطلاق هاشتاغات تضامنية مع الحرائق التي انتشرت في الغابات والمناطق المُشجرة السورية، ومنها حرائق مصياف، ورأس البسط، وريف اللاذقية.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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