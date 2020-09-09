بعد باب الحارة.. عباس النوري يعود للبيئة الشامية بمسلسل جديد

نشرت وسائل التواصل الاجتماعي خبر عودة الفنان عباس النوري إلى الدراما السورية في عمل جديد من البيئة الشامية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن"، بدأ الممثل عباس النوري بتجسيد شخصية "أبو العز" في المسلسل الشامي "حارة القبة"، والعمل من تاليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي.

وتدور أحداث المسلسل عن أيام السفربرلك والحياة التي كانت ضمن المجتمع الدمشقي آن ذاك، والأحداث التي رافقت تلك الفترة.

الجدير ذكره أن الفنان عباس النوري غاب ثلاثة مواسم عن سلسلة مسلسلات البيئة الشامية، وآخر عمل كان له في مسلسل باب الحارة بجزئه التاسع.