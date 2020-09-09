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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة بيت سحم

الساعة 12:50 بتوقيت دمشق
09 سبتمبر 2020

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الأولى بدمشق بحق المجرمين اللذين ارتكبا جريمة القتل الشنيعة التي راح ضحيتها 3 أطفال ووالدتهم في منطقة بيت سحم في ريف دمشق .

ونشرت وسائل إعلام محلية بأن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، الذي أقر تنفيذه اليوم، يقضي بإعدام المحكوم عليهما (محمد عمر مصطفى مولود) و (محمد أحمد مرزوق) لارتكابهما جنايتي القتل قصدا (للأول) والاشتراك بالقتل قصدا (للثاني)، الذي تم ارتكابه على أكثر من شخص ثلاثة منهم أعمارهم دون الخامسة عشر تنفيذاً لجناية السلب بالعنف.

وكانت بلدة بيت سحم بريف دمشق قد شهدت قبل أكثر من شهر ، وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 3 أطفال مع والدتهم طعنا وإحراق المنزل لإخفاء الجريمة.

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