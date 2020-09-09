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بالصور .. طائرة إيرانية تشارك في إخماد الحرائق بريف حماة

بالصور .. طائرة إيرانية تشارك في إخماد الحرائق بريف حماة

الساعة 12:02 بتوقيت دمشق
09 سبتمبر 2020

انضمت طائرة إيرانية إلى حوامات الجيش العربي السوري للمشاركة في إخماد حرائق ريف حماة المندلعة في المناطق الجبلية الوعرة.

وذكرت وكالة سانا: أن طائرة إيرانية تحمل نحو 40 طناً من المياه إلى حوامات الجيش العربي السوري للمشاركة في إخماد الحرائق الكبيرة في المناطق الجبلية الوعرة في ريف حماه الغربي.

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وبدأت بالأمس الثلاثاء حوامات الجيش السوري بالمشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع في الأحراج الواقعة بين قريتي الحيلونة واللقبة بمنطقة مصياف في الريف الغربي لمحافظة حماة لمؤازرة فرق الإطفاء والأهالي للسيطرة على النيران.
 

ونقلت سانا اليوم عن قائد فوج إطفاء حماه العقيد ثائر الحسن تأكيده إخماد حريق منطقة عين حلاقيم وحزور  جنوب غرب مصياف بشكل شبه كامل .

فيما تجدد قبل قليل اشتعال النيران على محور بلدة عين الشمس بريف مصياف الجنوبي الغربي، وبدأت وحدات الإطفاء بالتعاون مع الأهالي العمل على إخمادها ، بحسب ما أوردت "شام إف إم".

تم نسخ الرابط بنجاح.
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