خبر سيئ لطلاب البكالوريا .. معدلات القبول الجامعي ستكون مرتفعة هذا العام

قال معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور إن معدلات القبول الجامعي ستكون مرتفعة هذا العام.

حيث كشف الدكتور طيفور لـ"صاحبة الجلالة" أن معدلات القبول الجامعي ستكون مرتفعة عن الأعوام الماضية وذلك حسب المؤشرات الأولية.

وعن موعد إعلان المفاضلة، بين طيفور أنه لا يوجد وقت دقيق لصدور إعلان المفاضلات لكونها مرتبطة بلجنة الاستيعاب الجامعي العليا.

وبالنسبة لآلية التسجيل على المفاضلة هذا العام، أكد طيفور أن التسجيل سيكون كالمعتاد ضمن مراكز موزعة في الجامعات السورية.

وعاد ونوّه الدكتور طيفور إلى أنه واعتبارا من العام القادم سيكون التسجيل على المفاضلة عن بعد ، وهذا العام ستكون إلكترونيا فقط لوثائق الطلاب من خارج سوريا.