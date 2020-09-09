بالصور.. ظاهرة جوية مفاجئة فوق منطقتين في دمشق تنذر بأمطار رعدية

تبدأ درجات الحرارة انخفاضها بشكل تدريجي في سوريا اليوم على أن تشهد بعض المناطق في دمشق والقنيطرة هطل مطري يرجح أن يبدأ ظهر اليوم حتى الأيام المقبلة.

وذكرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، أن الرادار التقط صورة لمنطقتي قدسيا وضاحية قدسيا في دمشق وريفها وبدا فيها غبار كثيف مفاجئ لف المنطقتين.

وحسب صور الرادار يتوقع حدوث تيارات هابطة وبرق ورعد حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية أيضاً وجود خلايا رعدية، ما يرجح هطول أمطار قد تكون غزيرة وهناك احتمال لوصولها إلى دمشق.





ونوّهت "هوى الشام" إلى أن فرص الأمطار الرعدية العشوائية خلال اليومين القادمين مستمرة على دمشق و الجنوب السوري ومناطق من الوسط و المناطق الشرقية ، ولا نرى انخفاضات كبيرة على الحرارة إلا ما بعد 15 أيلول .

بدوره، أكد المتنبئ الجوي شادي جاويش لصحيفة "الوطن" أن اليوم وغداً ستظهر الغيوم الركامية التي تؤدي إلى عواصف رعدية ويتوقع زخات مطرية في ريف دمشق الغربي والقنيطرة في أماكن محدودة بعد ظهر اليوم.