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في دولة عربية.. فتاتان مثليتان تعلنان زواجهما بموافقة الأهل

الساعة 00:34 بتوقيت دمشق
09 سبتمبر 2020


أثارت فتاتان مصريتان غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانهما الزواج من بعضهما وبموافقة الأهل.

حيث أعلنت فتاة مصرية مثلية الجنس تدعى شيرين مكاوي، عن زواجها من فتاة مثلية أخرى تدعى ريم محسن، وذلك عبر منشور شاركته عبر موقع فيسبوك.

وكتبت شيرين مكاوي، مع خبر إعلان الزواج عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" : "أخيراً وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد".

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فيما سادت حالة من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وانهالت التعليقات الرافضة لهذا الأمر مع مطالب بمحاكمتهما، بينما دعم البعض الآخر ما قامت به الفتاتين ومواجهتهما للمجتمع.

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