امرأة تكتشف حملها قبل ساعة من ولادتها

اكتشفت إمرأة بريطانية قبل ساعة من ولادتها أنها حامل، بعد أن ظنت أنها كانت تكتسب وزناً زائداً لأنها تتناول الكثير من الوجبات الخفيفة.

وبحسب وكالة "ديلي ميل"، "نُقلت تاشا ديفيز، إلى المشفى بعد أن عانت من آلام شديدة في المعدة ليتبين فيما بعد أنها أعراض المخاض، ذلك ما سبب الصدمة لها ولزوجها مارتن هيرن".

وقالت تاشا: “لقد كان مزيجاً من الصدمة والمفاجأة. لم يكن لدي أي غثيان في الصباح ولم أعانِ من أي أعراض الحمل على الإطلاق، وقبل نحو 24 ساعة من الولادة، أصبح بطني منتفخاً حقاً وبحلول ذلك الوقت، كنت أعاني من آلام شديدة في المعدة ".

وأشارت ديفيز إلى أنها خلال الـ 41 أسبوعاً من الحمل، لم يكن لديها أي فكرة عن حملها بطفل، كما أنها توقعت زيادة وزنها بسبب تناولها الوجبات الخفيفة خلال فترة إغلاق فيروس كورونا.