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لمستخدمي واتساب .. رسائل تعطل حساباتكم لا تقبلوها

لمستخدمي واتساب .. رسائل تعطل حساباتكم لا تقبلوها

الساعة 21:49 بتوقيت دمشق
08 سبتمبر 2020

حذر موقع التواصل الاجتماعي واتساب من رسائل تؤدي إلى تعطيل حساب المستخدم وشكل نهائي.

وبحسب موقع "واتساب"، الذي نشر تقريراً حذر فيه المستخدمين من تداول رسائل فيما بينهم،"إن تلك الرسائل سوف تؤدي إلى تجميد الحساب وإيقافة بشكل كامل"، واصفاً تلك الرسائل بـ"المخيفة".

وأشار التقرير إلى أن تلك الرسائل لن تترك أمام المتداول حلاً سوى حذف التطبيق وإعادة تثبيته من جديد، وقد تؤدي إلى حذف سجل الدردشات الخاص بالمستخدم.

وجاء في تقرير الموقع: "قد ترسل جهة اتصال رسالة تحتوى على العديد من الأحرف الغريبة، لا معنى لها، لكن تطبيق واتسآب قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة، وأحياناً يتعذر عليه أيضاً عرض الرسالة تماماً".

وبين التقرير أن تلك الرسائل المخيفة لن تؤدي فقط إلى تعطيل مؤقت في الحساب قد ينحل بالحذف وإعادة التثبيت بل سيبقى الحساب متعطل وبشكل دائم.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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